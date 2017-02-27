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Плотников и Шипачев готовы сыграть в четвертом матче серии с «Витязем»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающие СКА Сергей Плотников и Вадим Шипачев готовы принять участие в четвертом матче серии плей-офф КХЛ против «Витязя» и должны выйти на лед, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Игра начнется сегодня в Подольске в 19:30 мск. Армейцы ведут 3-0 в серии до четырех побед.

Шипачев пропустил третью игру серии из-за болезни. Плотников не играл с 15 января, когда получил травму в матче регулярного чемпионата с «Сибирью».

Матч

Витязь - СКА

Место и дата

27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция


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Плотников и Шипачев готовы сыграть в четвертом матче серии с «Витязем»
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