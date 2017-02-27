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Павел Могилевец: Хотел вернуться в «Ростов» еще летом, но тогда клубы не смогли договориться

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец прокомментировал свое возвращение в донской клуб.

- Хотел вернуться еще летом, но тогда клубы не смогли договориться. Рад, что в итоге все разрешилось. Спасибо руководству «Ростова» и « Зенита» за то, что все закончилось благополучно. Естественно я следил за «Ростовом». Очень рад успехам клуба, все они закономерны. Я знаю, как в «Ростове» работает тренерский штаб. Практически все цели реализовываются. 

Рад, что оказался здесь и хочу максимально помочь команде. Не важно, буду ли я играть с первых минут или выходить на замену. Я постараюсь дать «Ростову» все, что смогу и помогать партнерам. Для меня футбол стоит на первом месте. Никакие финансовые моменты не могут выходить на первый план. главное - это играть. Я понял, что нужен здесь. Было тяжело, когда не играл полгода. Но у меня такое уже случалось и надеюсь, что это не повторится, - цитирует Могилевца официальный сайт «Ростова». 

Напомним, что Могилевец перешел в «Ростов» и «Зенита» 24 февраля. Контракт футболиста с желто-синими рассчитан на три года. 


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