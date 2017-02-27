«Зенит-Казань» продлил контракт с Вольвичем

«Зенит-Казань» продлил контракт с блокирующим Артемом Вольвичем до конца сезона 2017/18, сообщается на официальном сайте клуба.

Волейболист присоединился к «Зениту» летом 2016 года, в его составе он завоевал Суперкубок и Кубок России.

В составе сборной России Вольвич выступал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейрои попал в символическую сборную турнира. Всего в составе национальной команды игрок провел 63 матча, выиграв чемпионат Европы-2013.







