Трансляция «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» вошла в топ-10 трансляций на Twitch

Трансляция турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» на Twitch вошла в топ-10 трансляции, проходивших в этот день.



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«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходил с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире принимали участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. Победителем Кубка стал киберфутболист «ЦСКА» Андрей «Timon» Гурьев.



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