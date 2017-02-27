Евгений Бабурин: «Зенит» – это такой русский аналог «Голден Стэйт»

Защитник «Локомотива-Кубани» Евгений Бабурин оценил игру «Зенита» в преддверие матчей 1/4 финала Кубка Европы.

– У «Зенита» есть четыре-пять игроков, способных набрать по 30 очков за игру. Это «бегущая» команда, с очень высоким процентом попадания трехочковых бросков, форварды хорошо идут на щит. Такой русский аналог «Голден Стэйт».

Фаворита в нашем противостоянии нет, команды примерно равные, так что многое будет зависеть от удачи. Какое настроение в команде после двух поражений? Тренер понимает, кому мы проиграли и как это случилось. Мы боролись до последнего, не спустя рукава. Мы проанализируем нашу игру и разберем все допущенные ошибки, – приводит слова Бабурина «Известия».

Напомним, первый матч между «Локомотивом-Кубанью» и «Зенитом» пройдет в Краснодаре 28 февраля. Начало встречи в 20:00. Вторая игра состоится 3 марта в Санкт-Петербурге. Третья встреча, если потребуется, запланирована на 8 марта, и ее примет краснодарский «Баскет-холл».

Клуб из Краснодара на стадии топ-16 занял первое место в группе E и опередил три испанские команды: «Гран Канарию», «Фуэнлабраду» и «Мурсию». «Зенит» в группе G стал вторым, а на первой позиции финишировал «Хапоэль» из Иерусалима.

В сезоне 2016/2017 команды встречались один раз. 18 декабря в матче Единой лиги ВТБ, прошедшем в Петербурге, победу одержал «Локомотив-Кубань» (68:62).