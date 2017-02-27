Букмекеры отдают «Ливерпулю» преимущество в матче с «Лестером»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 26-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Ливерпулем».
Победа мерсисайдцев оценивается коэффициентом 1,67, тогда как виктория «Лестера» идет за 5,22.
За ничью букмекеры предлагают 4,02.
Игра начнется сегодня в 23:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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