Владимир Юрзинов: СКА показывает образцовый хоккей

Заслуженный тренер СССР, консультант штаба сборной России Владимир Юрзинов - о серии СКА - «Витязь».

- Сейчас говорят, что у «Витязя» нет кубкового опыта, поэтому он не может оказать сопротивление сопернику. В какой-то мере это так. Но давайте восхищаться игрой СКА. Даже в плей-офф команда из Санкт-Петербурга не отошла от своего фирменного комбинационного стиля, не упростила игру, как делают большинство команд. Армейцы одинаково грамотно атакуют и защищаются. Про большинство и говорить ничего не надо.

Эта команда совсем не похожа на «Динамо», возглавляемое Олегом Знарком. Которое я как-то назвал «волчьей стаей». СКА играет в сбалансированный, образцовый хоккей. Этой команде не страшны травмы даже таких ведущих игроков, как Войнов и Шипачев.