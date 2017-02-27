ЦСКА с 28 февраля начнет в Ватутинках готовиться к матчу с «Зенитом».

ЦСКА завершил сбор в Испании и накануне вернулся в Москву.

Сегодня у красно-синих выходной. 28 февраля команда пройдет медосмотр и соберется на базе в Ватутинках, где возобновит тренировки и продолжит подготовку к матчу 18-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Игра пройдет 4 марта в Москве.

После 17-ти туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, «Зенит» - на второй строчке.