Хиддинк согласился возглавить «Лестер»
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк согласился возглавить «Лестер», сообщает The Times.
По информации источника, голландский специалист не хочет возвращаться к тренерской карьере, но готов помочь «лисам» сохранить место в премьер-лиге.
По ходу прошлого сезона Хиддинк в схожей ситуации возглавил «Челси», который провалил первую половину сезона под руководством португальца Жозе Моуринью.
Другим вероятным претендентом на смену Раньери считается португалец Витор Перейра, тренирующий «Мюнхен-1860».
Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.
«Лестер» занимает 18-е место в чемпионате Англии, в активе команды 21 очко.
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