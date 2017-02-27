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Хиддинк согласился возглавить «Лестер»

Источник:  The TimesКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк согласился возглавить «Лестер», сообщает The Times.

По информации источника, голландский специалист не хочет возвращаться к тренерской карьере, но готов помочь «лисам» сохранить место в премьер-лиге.

По ходу прошлого сезона Хиддинк в схожей ситуации возглавил «Челси», который провалил первую половину сезона под руководством португальца Жозе Моуринью.

Другим вероятным претендентом на смену Раньери считается португалец Витор Перейра, тренирующий «Мюнхен-1860». 

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.

«Лестер» занимает 18-е место в чемпионате Англии, в активе команды 21 очко. 

От Слуцкого до Хиддинка. Пять тренеров для «Лестера»

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