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Владимир Юрзинов: «Йокериту» не хватает жесткой тренерской руки

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер СССР, консультант штаба сборной России Владимир Юрзинов - о серии ЦСКА - «Йокерит».

- Борьба упорная, два матча из трех завершились в овертайме. Подобного я и ждал. После поражения в Хельсинки главный тренер финского клуба Юкка Ялонен объяснил неудачу ошибочкой при расстановке игроков в овертайме. Ему, конечно, виднее.

Однако мне представляется, что команде не хватает жесткой руки прежнего наставника Эркки Вестерлунда, как ныне модно говорить, его харизмы.  

Финны проигрывают чуть-чуть. Хотя и команда у них обученная, и исполнители не хуже, чем у ЦСКА. Хочу выразить восхищение работой Дмитрия Квартальнова. Он потерял лидеров, но продолжает гнуть свою линию и побеждать.

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