Владимир Юрзинов: «Йокериту» не хватает жесткой тренерской руки
Заслуженный тренер СССР, консультант штаба сборной России Владимир Юрзинов - о серии ЦСКА - «Йокерит».
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Борьба упорная, два матча из трех завершились в овертайме. Подобного я и
ждал. После поражения в Хельсинки главный тренер финского клуба Юкка
Ялонен объяснил неудачу ошибочкой при расстановке игроков в овертайме.
Ему, конечно, виднее.
Однако мне представляется, что команде не
хватает жесткой руки прежнего наставника Эркки Вестерлунда, как ныне
модно говорить, его харизмы.
Финны проигрывают чуть-чуть. Хотя и команда у них обученная, и исполнители не хуже, чем у ЦСКА. Хочу выразить восхищение работой Дмитрия Квартальнова. Он потерял лидеров, но продолжает гнуть свою линию и побеждать.
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