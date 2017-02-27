Владимир Юрзинов: «Йокериту» не хватает жесткой тренерской руки

Заслуженный тренер СССР, консультант штаба сборной России Владимир Юрзинов - о серии ЦСКА - «Йокерит».



- Борьба упорная, два матча из трех завершились в овертайме. Подобного я и ждал. После поражения в Хельсинки главный тренер финского клуба Юкка Ялонен объяснил неудачу ошибочкой при расстановке игроков в овертайме. Ему, конечно, виднее.



Однако мне представляется, что команде не хватает жесткой руки прежнего наставника Эркки Вестерлунда, как ныне модно говорить, его харизмы.



Финны проигрывают чуть-чуть. Хотя и команда у них обученная, и исполнители не хуже, чем у ЦСКА. Хочу выразить восхищение работой Дмитрия Квартальнова. Он потерял лидеров, но продолжает гнуть свою линию и побеждать.