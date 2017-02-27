Лига ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFC

Российская промоутерская компания ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFC: Заком Маковски и Элвисом Мутапчичем.

За свою профессиональную карьеру Элвис Мутапчич провел 21 бой, в которых одержал 15 побед. В UFC он провел три схватки, в которых потерпел два поражения и один бой свел вничью.

Зак Маковски за свою карьеру провел 27 боев, в которых одержал 19 побед. Он известен своими выступлениями в UFC (три победы, четыре поражения) и Bellator (шесть побед, два поражения). Наиболее значимым его достижением является завоевание чемпионского пояса Bellator в легчайшем весе. Также он владел титулами в менее известных промоушенах, таких как RFA и CITC.

На данный момент Зак занимает 13 место в мире согласно рейтингу Fightmatrix.