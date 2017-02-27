УЕФА открыл дело в отношении «Ростова» за файеры на матче со «Спартой»
Дисциплинарный
комитет УЕФА рассмотрит поведение болельщиков «Ростова» в ответном матче 1/16
финала Лиги Европы со «Спартой» (1:1).
Дело в отношении вице-чемпионов России открыто в связи с использованием на гостевой трибуне файеров.
Заседание дисциплинарного комитета, на котором будет принято решение, состоится 23 марта.
Напомним, матч «Спарта» – «Ростов» прошел 23 февраля в Праге. Счет в матче открыл полузащитник гостей Дмитрий Полоз. В конце игры российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев забил ответный гол.
Первая игра в Ростове-на-Дону завершилась крупной победой российской команды (4:0). Таким образом, «Ростов» вышел в 1/8 финала, где его соперником станет «Манчестер Юнайтед».
Матч
Голы
Полоз 13 (0:1). Караваев 83 (1:1).
Состав
Спарта: Коубек, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Голек, Кадлец М., Караваев, Сачек, Чермак, Пулкраб (Шурал, 40), Юлиш, Альбьяч (Хюбш, 70)
Ростов: Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 46), Калачёв, Полоз, Бухаров (Азмун, 46)
Предупреждения:
Намойнесу, 35; Шурал, 71 - Бухаров, 24; Калачёв, 51; Ерохин, 77
Удаления:
Намойнесу, 66 - нет
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция