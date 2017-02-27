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УЕФА открыл дело в отношении «Ростова» за файеры на матче со «Спартой»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение болельщиков «Ростова» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой» (1:1).

Дело в отношении вице-чемпионов России открыто в связи с использованием на гостевой трибуне файеров.

Заседание дисциплинарного комитета, на котором будет принято решение, состоится 23 марта.

Напомним, матч «Спарта» – «Ростов» прошел 23 февраля в Праге. Счет в матче открыл полузащитник гостей Дмитрий Полоз. В конце игры российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев забил ответный гол.

Первая игра в Ростове-на-Дону завершилась крупной победой российской команды (4:0). Таким образом, «Ростов» вышел в 1/8 финала, где его соперником станет «Манчестер Юнайтед».

Матч

Спарта - Ростов - 1:1 (0:1)

Голы

Полоз 13 (0:1). Караваев 83 (1:1).

Состав

Спарта: Коубек, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Голек, Кадлец М., Караваев, Сачек, Чермак, Пулкраб (Шурал, 40), Юлиш, Альбьяч (Хюбш, 70)

Ростов: Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 46), Калачёв, Полоз, Бухаров (Азмун, 46)

Предупреждения:

Намойнесу, 35; Шурал, 71 - Бухаров, 24; Калачёв, 51; Ерохин, 77

Удаления:

Намойнесу, 66 - нет

Судья:

Хюсейн Гечек (Турция)

Место и дата

23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция

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