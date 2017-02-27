Владимир Юрзинов: «Торпедо» не угадало с вратарем

Заслуженный тренер СССР и России, консультант штаба сборной Владимир Юрзинов - о серии «Динамо» Москва - «Торпедо»



- Самая захватывающая серия, где едва ли е все будут решать нюансы, детали, мелочи. А вратарский вопрос в плей-офф - совсем не мелочь, он чуть ли не главный. У «Динамо» голкипер играет надежно и уверенно, что передается команде. У «Торпедо» вратарь допустил две ошибки в овертайме. В первом матче над ним пошутил рикошет. А во втором - он расслабился и пропустил шайбу с центра поля. Скорее всего, в штабе «Торпедо» не угадали с вратарем.



Когда в распоряжении тренера два равноценных голкипера, трудно сделать правильный выбор. Я сам в «Динамо» находился в подобной ситуации, имея в обойме двух вратарей сборной - Мишу Шталенкова и Андрея Трефилова. В плей-офф сделал ставку на Трефилова, хотя основным в сборной на Олимпиаде в Альбервиле был Шталенков. Мой выбор оказался правильным.



Третий матч у «Торпедо» провел Проскуряков. Он же, скорее всего, начнет и четвертый матч. Однако ситуация с вратарями у торпедовцев нестабильная. Оба голкипера выведены из равновесия, нервничают. Что может решить судьбу серии в пользу москвичей.