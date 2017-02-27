M-1 Challenge 75. Адас проведет бой против Приказы

Состав участников грандиозного международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75, который пройдет 3 марта в Москве, пополнился еще одним интереснейшим боем. Чемпион Германии по K-1 Арда Адас (Германия, 7-2) сразится с российским проспектом-ударником Данилой Приказой (Fightspirit, 5-1-1).

Немецкий спортсмен турецкого происхождения Арда Адас полностью оправдывает свое боевое прозвище «Warrior» - каждый его поединок превращается в настоящую битву и еще ни одному оппоненту не удалось победить его досрочно. Одно поражение он потерпел по решению судей и еще одно – по дисквалификации. Зато 6 из 7 побед на профессиональной арене смешанных единоборств он добыл еще до финального удара гонга и лишь россиянину Олегу Дадонову удалось пройти с Адасом всю дистанцию, но и он уступил по единогласному решению судей. За Ардой давно охотятся ведущие мировые организации смешанных единоборств и его подписание еще больше усилит очень мощный дивизион полусреднего веса в M-1 Global, состоящий почти сплошь из ударников высочайшего уровня.

Данила Приказа после того, как потерпел первое в своей карьере поражение от будущего претендента на чемпионский титул Максима Грабовича , по всем показателям вновь обрел уверенность в своих силах и вернулся на победный путь. Сперва в нокаут улетел Жан-Пьер Амба Мволо, а затем был бит и известнейший хорватский ветеран Ивица Трушчек. Бой против Арда Адаса – это качественно новая ступень в карьерной лестнице для российского бойца и Данила вместе с командой собирается отдать все силы в этом поединке, чтобы прорваться к вершине своего дивизиона.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Супербой

(До 84 кг), TBA - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-1 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1

(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2

(До 93 кг), Карлос Эдуардо (Бразилия), 14-4 - Борис Полежай (Украина), 15-5

(До 70,3 кг), Нико Самсонидзе (Германия), 2-0 - Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 3-0

(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2

(До 77 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Данила Приказа (Fightspirit), 5-1-1

(До 65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея), 8-2 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2

(До 70,3 кг), Мохамед Грабински (Германия и Польша), 14-3 - Раул Тутараули (Грузия), 7-3

(До 68 кг), Алексей Сотников (Украина), 4-1 - Роман Богатов (New Stream Team и клуб Боец)

«Советский спорт» представляет традиционный обзор главных событий в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.