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Александр Тихонов: Пишут всякий бред! Шипулину подарил не шубу, а куртку

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, как он подарил во время ЧМ по биатлону в Хохфильцене куртку Антону Шипулину.

- С вашей подаренной Шипулину шубой не все ясно…
- У нас любят собирать всякое дерьмо. Во-первых, это была не шуба, а  куртка на собольем меху, пошитая лучшим мастером Красноярска Олегом Коноваловым. Я обещал – я подарил.

- Писали, что вы чуть ли не сразу после гонки, прямо на улице сняли с себя
- Так и было, но Антон сказал: «Александр Иванович, вы ж замерзнете». Тогда я вечером пришел к Антону в номер, и вручил подарок. Он примерил, куртка ему как раз подошла и говорит: «Александр Иванович, вам не жалко?». У меня фамилия другая, чтоб жалеть. Мы поговорили. Я ему сказал, что нужно к сезону готовиться в команде, тогда будет рост. А как он тренируется отдельно, толку не будет. 

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