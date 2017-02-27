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M-1 Challenge 75. Грабински сразится против Тутараули

Источник:  Mix FightКомментарии

3 марта на международном турнире M-1 Challenge 75 зрителей ожидает бой чемпиона GMC Мохамеда Грабински (Германия и Польша, 14-3) против чемпиона мира по кикбоксингу и победителя кубка мира по кудо Рауля Тутараули (Грузия, 7-3).

Мохамед Грабински является одним из самых талантливых проспектов Западной Европы и владеет поясом чемпиона GMC, а также чемпионом Германии по смешанным боевым единоборствам. На его счету 14 побед в 17 профессиональных боях, из них 10 одержаны досрочно. К дебюту на M-1 Challenge уроженец Польши готовится под руководством своего отчима – одного из самых известных ветеранов немецкого MMA Нордина Асри.

Раул Тутараули очень хорошо известен российским болельщикам по своим искрометным боям и мощным нокаутам. Его бой с Дамиром Исмагуловым вообще стал одним из самых зрелищных противостояний прошлого сезона и тогда Дамиру с огромным трудом удалось остановить натиск грузинского спортсмена. С тех пор Раул залечивал свои травмы, а также одержал стремительную победу в своем стиле над Симеоном Баталовым, отправив его в нокаут на второй минуте боя. Раул намерен сокрушить очередного оппонента и вновь выйти на дорогу к титулу чемпиона M-1 Challenge. Буквально совсем недавно грузинский боец добавил в копилку своих наград и первое место на кубке мира по кудо в категории 240 единиц, что должно прибавить ему победного настроя.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Супербой
(До 84 кг), TBA - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе
Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-1 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1

(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2

(До 93 кг), Карлос Эдуардо (Бразилия), 14-4 - Борис Полежай (Украина), 15-5

(До 70,3 кг), Нико Самсонидзе (Германия), 2-0 - Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 3-0

(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2

(До 65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея), 8-2 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2

(До 70,3 кг), Мохамед Грабински (Германия и Польша), 14-3 - Раул Тутараули (Грузия), 7-3

(До 68 кг), Алексей Сотников (Украина), 4-1 - Роман Богатов (New Stream Team и клуб Боец)

Российские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделю

«Советский спорт» представляет традиционный обзор главных событий в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.

Российские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделю

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Сергей Ващенко
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