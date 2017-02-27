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Виктор Ан после Олимпиады в Корее завершит карьеру

Руслан Карманов
Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Старший тренер сборной Вооруженных Сил России по шорт-треку Юрий Муратов назвал успешным выступление российских спортсменов на III зимних Всемирных военных играх в Сочи. И рассказал о перспективах призвать в ряды Российской армии шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана.

На военных Играх -2017 в Сочи российские мастера шорт-трека завоевали пять медалей (1-2-2).

«Хотелось бы, чтобы на дистанции 1000 метров Софья Просвирнова завоевала медаль, но более опытная спортсменка – пятикратный призер Олимпийских игр итальянка Арианна Фонтана не позволила россиянке взойти на пьедестал, - отметил тренер. - Мы несколько недооценили, что представители Китая и Южной Кореи привезут в Сочи много сильных именитых спортсменов. Наши ребята боролись до последнего метра дистанций, но не у всех получилось выиграть медаль. К сожалению, олимпийский чемпион Сочи-2014 лейтенант Руслан Захаров остался без награды на Всемирных военных играх»

По словам тренера, завоевать большее количество медалей российским военнослужащим в Сочи помог бы спортсмен ЦСКА – шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Он хоть и защищает цвета российского армейского клуба, но не является военнослужащим. Поэтому не может участвовать во Всемирных военных играх.

«Призвать 31-летнего Виктора Ана в ряды Вооруженных Сил России, конечно, заманчивая идея, но я много разговаривал с Виктором, и есть понимание, что Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году для него станут последними. Ан намерен повесить коньки на гвоздь, - поделился не военной тайной Юрий Муратов. – Поэтому, если мы хотим продолжать побеждать в шорт-треке, нам нужны новые таланты. И они в России есть! Необходимо продолжать их находить и обучать, грамотно воспитывать».

На чемпионат мира по шорт-треку, который с 10 по 12 марта пройдет в Роттердаме (Голландия), отправятся из Сочи российские военнослужащие Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Евгения Захарова и Денис Айрапетян.

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