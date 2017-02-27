Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб готовится к бою с Фергюсоном с опережением графика
Отец и тренер
российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о
том, как его сын готовится к бою с американцем Тони Фергюсоном, который он не
сможет посетить из-за отсутствия визы США.
«Визу в Америку аннулировали 31 марта прошлого года, причины такого решения мне не объяснили. Сейчас работаю над тем, чтобы подать документы для новой визы и посетить следующий бой, ведь там выступит не только Хабиб, но и Ислам Махачев и другие ребята.
Хабиб вместе с командой находится в Лас-Вегасе. Туда вылетела большая группа поддержки, около 50 человек. Подготовка идет планово, Хабиб даже идет с опережением графика», – приводит ТАСС слова Нурмагомедова-старшего.
Напомним, бой Нурмагомедов – Фергюсон пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на 5 марта по московскому времени.