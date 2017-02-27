Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб готовится к бою с Фергюсоном с опережением графика

Источник:  ТАССКомментарии

Отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, как его сын готовится к бою с американцем Тони Фергюсоном, который он не сможет посетить из-за отсутствия визы США.

«Визу в Америку аннулировали 31 марта прошлого года, причины такого решения мне не объяснили. Сейчас работаю над тем, чтобы подать документы для новой визы и посетить следующий бой, ведь там выступит не только Хабиб, но и Ислам Махачев и другие ребята.

Хабиб вместе с командой находится в Лас-Вегасе. Туда вылетела большая группа поддержки, около 50 человек. Подготовка идет планово, Хабиб даже идет с опережением графика», – приводит ТАСС слова Нурмагомедова-старшего.

Напомним, бой Нурмагомедов – Фергюсон пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на 5 марта по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFCРоссийская промоутерская компания ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFC: Заком Маковски и Элвисом Мутапчичем.Тони Фергюсон: Хабиб, ты – бычара, а я – матадор. Забью тебя досрочноБойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон повздорили во время телефонной конференции.Хабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруХабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруМежду Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоялся телефонный разговор.Еджейчик сразится против Андраде на турнире UFC 211Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Джоанна Еджейчик свой следующий поединок проведет против Джессики Андраде.Украинец Крылов: Хочется подраться в России и увеличить свою аудиториюУкраинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который ранее был освобожден от контракта с компанией UFC, рассказал о своих планах на будущее.Соперник Антигулова снялся с боя на турнире UFC 209Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов сообщил, что его поединок против американца Эда Хермана не состоится. Об этом спортсмен из РФ сообщил на своей странице в Instagram.Льюис нокаутировал Брауна на турнире UFC Fight Night 105В понедельник состоялся турнир UFC Fight Night 105. В главном поединке шоу Деррик Льюис встречался с Трэвисом Брауном.Крылов вслед за Багаутиновым уволен из UFCУкраинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который тренируется и проживает в России, уволен из UFC. Об этом сообщает Мmajunkie.com.ЦСКА задушил «Спартак» в городе «Зенита». Первый турнир ММА, где дрались фанатыЦСКА задушил «Спартак» в городе «Зенита». Первый турнир ММА, где дрались фанатыФутбольные хулиганы, Терминатор и будущий боец UFC – M-1 Challenge 74 собрал в петербургском рейдже очень интересных персонажей.UFC расторг контракт с украинцем КрыловымUFC расторг контракт с украинским бойцом ММА Никитой Крыловым. Об этом сообщает MMAJunkie.Сен-Пьер вернулся в UFCБывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер подписал контракт на выступления в соревнованиях организации. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.Дэйна Уайт: Макгрегор находится в декретном отпуске. Он будет драться, когда родится ребенокПрезидент UFC Дэйна Уайт иронично прокомментировал паузу в карьере самого кассового бойца организации Конора Макгрегора.Флойд Мэйвезер: Макгрегору нужно решить свои вопросы с UFC, а затем думать о бое со мнойБывший американский боксер Флойд Мэйвезер-младший обратился к ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору.UFC бьет рекорды. В феврале организация уволила 31 бойца, в том числе россиянку Милану ДудиевуАмериканская промоутерская компания UFC решила почистить свой ростер бойцов. В феврале организация уволила уже 31 бойца. Это рекорд для промоушена.Брок Леснар завершил карьеру в ММА и возвращается в рестлингБывший чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний Брок Леснар уведомил организацию в том, что больше не будет выступать в поединках по правилам ММА.Бой Нурмагомедов – Фергюсон будет судить Херб ДинИзвестный рефери Херб Дин обслужит поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта.Экс-менеджер Емельяненко: Макгрегор – просто гопник, у нас в России есть куда более достойные ребята, чем онПрезидент M-1 Global и бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн рассказал о своем отношении к чемпиону UFC Конору Макгрегору.Андерсон Силва: Думаю, что в двух раундах я победил, но это хороший вопрос для судейЭкс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва прокомментировал свою победу над американцем Дереком Брансоном на турнире UFC 208.Хабиб Нурмагомедов: Жду поединок с Фергюсоном с большим воодушевлениемРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории, претендент на пояс UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями в преддверии боя с Тони Фергюсоном.Дерек Брансон: Решение судей отдать победу Силве вызывает смехАмериканский боец смешанного стиля Дерек Брансон обрушился с критикой на судей, присудивших ему поражение в поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой на турнире UFC 208 в Бруклине.
Главные новости
Футбол
РФПЛ разрешила провести матч «Урал» - «Амкар» в Екатеринбурге
Футбол
Константин Генич: С такой передачи Эрерры даже я бы забил! (видео)
Футбол
Боккетти, Зе Луиш и Комбаров вернулись в общую группу «Спартака»
MMA
Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб готовится к бою с Фергюсоном с опережением графика
Шорт-трек
Виктор Ан после Олимпиады в Корее завершит карьеру
Биатлон
Александр Тихонов: Пишут всякий бред! Шипулину подарил не шубу, а куртку
Футбол
Андрис Йонкер возглавил «Вольфсбург»
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении «Ростова» за файеры на матче со «Спартой»
Футбол
Хиддинк согласился возглавить «Лестер»
Хоккей
Плотников и Шипачев готовы сыграть в четвертом матче серии с «Витязем»
все новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
Тони Фергюсон
Тони Фергюсонвсе новости
UFC
UFC