Боккетти, Зе Луиш и Комбаров вернулись в общую группу «Спартака»

Футболисты «Спартака» продолжают сбор в испанской Марбелье.

Сегодня утром красно-белые провели тренировку. Десять полевых игроков и голкипер Артем Ребров, которые накануне участвовали в контрольном матче против норвежского «Сарпсборга» и провели на поле 90 минут, ограничились растяжкой и легкими пробежками. Остальных игроков ожидало полноценное занятие, длившееся чуть меньше полутора часов.

В общую группу вернулись Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Дмитрий Комбаров, которые ранее работали по индивидуальному плану. На данный момент индивидуально занимается только Джано Ананидзе, у которого диагностированы перегрузка и небольшое растяжение мышц бедра.

Во вторник «Спартак» проведет заключительный контрольный матч на сборе. Его соперником станет еще один норвежский клуб - «Согндаль».











