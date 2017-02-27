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Алекс Гальченюк: «Монреаль» изменил тактику с приходом Жюльена

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Монреаля» Алекс Гальченюк рассказал о том, что привнес в команду новый главный тренер Клод Жюльен.

«С приходом Жюльена у нас произошли некоторые изменения в тактике. Плюс к этому, всегда с приходом нового наставника в команде появляется позитивное настроение. Все ждут, что перемены будут обязательно к лучшему.

В «Монреале» мы стараемся оставаться на позитивной волне, но при этом должны сохранять реалистичный настрой, понимая, насколько тяжело будет в оставшейся части регулярного чемпионата.

Каждый день мы стремимся к тому, чтобы улучшить игру и добиться прогресса. Мы должны найти способ, как выигрывать матчи. В конечном итоге все сводится именно к этому», – приводит слова Гальченюка официальный сайт НХЛ.

Напомним, под руководством Жюльена «Монреаль» одержал две победы в четырех матчах.

Добавим, что «Канадиенс» лидируют в Атлантическом дивизионе, опережая «Оттаву» на два очка.

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