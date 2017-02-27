Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Генич: С такой передачи Эрерры даже я бы забил! (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный финальному матчу за Кубок английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

Напомним, игра между командами состоялась накануне и завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов». Дублем в этой встрече отметился 35-летний форварда «МЮ» Златан Ибрагимович, который и принес победу своей команде, а ассистировал ему полузащитник Андер Эррера.

«С такой передачи Эрерры даже я бы забил!!! Фантастический пас!», – написал Генич.

Матч

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)

Голы

Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович

Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)

Предупреждения:

Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анатолий Бышовец: Не стоит списывать «Ростов» со счетов раньше времени в Лиге ЕвропыБывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал шансы «Ростова» против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.Губернатор Ростовской области: У «Ростова» есть шансы пройти далеко в Лиге ЕвропыГубернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что «Ростов» уже решил поставленные перед ним задачи на еврокубки.Дмитрий Булыкин: У «Ростова» есть все шансы обыграть «Манчестер Юнайтед» в Лиге ЕвропыБывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин верит, что «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы способен обыграть «Манчестер Юнайтед».Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл матч для насГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впеатлениями после матча против «Саутгемптона» в финале Кубка английской лиги. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.Моуринью не проигрывает в финалахГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью еще ни разу не проигрывал в финалах внутрианглийских кубковых турниров.Моуринью сравнялся с ФергюсономДля главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью победа в Кубке английской лиги – в финале его команда переиграла «Саутгемптон» (3:2) – стала четвертой в карьере.Златан Ибрагимович: Победа в Кубке лиги – то, ради чего я перешел в «Манчестер Юнайтед»Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился эмоциями от победы над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2).Ибра-кубок. «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей сезонаИбра-кубок. «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей сезона«Манчестер Юнайтед» победил «Саутгемптон» в финале Кубка лиги, а главным героем стал форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович.«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги благодаря дублю Ибрагимовича«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги благодаря дублю ИбрагимовичаФинальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» завершился победой «красных дьяволов». Итоговый счет матча -3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».Финал Кубка английской лиги. «МЮ» – «Саутгемптон» – 3:2. Как это былоФинал Кубка английской лиги. «МЮ» – «Саутгемптон» – 3:2. Как это былоФинал Кубка английской лиги на сайте «Советского спорта».Яя Туре: Примеры Ибрагимовича и Гиггза мотивируют меня продолжать карьеруПолузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о своих дальнейших планах в большом футболе.«Манчестер Юнайтед» предложит за Доннарумму 40 миллионов фунтовГолкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма будет одной из приоритетных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» будущим летом, сообщает Mirror.Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом матча с «Саутгемптоном»Букмекерские конторы выставили котировки на финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Эрик Кантона: «Манчестер Юнайтед» выиграет не один титул в этом сезоне, первым будет Кубок лигиБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона считает, что клубу по силам выиграть несколько титулов в нынешнем сезоне.Виталий Мутко: Это счастье – сыграть против «Манчестер Юнайтед» и «Сельты»Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.Моуринью уговаривает Неймара перейти в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает приобрести будущим летом нападающего «Барселоны» Неймара.Первый трофей сезона и новая жизнь «Лестера». Анонс английского уик-эндаПервый трофей сезона и новая жизнь «Лестера». Анонс английского уик-энда«Советский спорт» рассказывает о главных интригах 26-го тура АПЛ и финала Кубка лиги.Александр Бубнов: Велика вероятность того, что ЛЕ для наших клубов закончится на предстоящей стадииФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.«Где этот Ростов»? Как пресса «нагнетает» перед противостоянием «МЮ» – «Ростов»«Где этот Ростов»? Как пресса «нагнетает» перед противостоянием «МЮ» – «Ростов»Английская пресса кинулась на все лады мусолить тему предстоящей встречи англичан и русских: «Манчестер Юнайтед» попал на «Ростов».
Главные новости
Футбол
РФПЛ разрешила провести матч «Урал» - «Амкар» в Екатеринбурге
Футбол
Константин Генич: С такой передачи Эрерры даже я бы забил! (видео)
Футбол
Боккетти, Зе Луиш и Комбаров вернулись в общую группу «Спартака»
MMA
Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб готовится к бою с Фергюсоном с опережением графика
Шорт-трек
Виктор Ан после Олимпиады в Корее завершит карьеру
Биатлон
Александр Тихонов: Пишут всякий бред! Шипулину подарил не шубу, а куртку
Футбол
Андрис Йонкер возглавил «Вольфсбург»
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении «Ростова» за файеры на матче со «Спартой»
Футбол
Хиддинк согласился возглавить «Лестер»
Хоккей
Плотников и Шипачев готовы сыграть в четвертом матче серии с «Витязем»
все новости
Саутгемптон
Саутгемптонкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимовичвсе новости
Андер Эррера
Андер Эрреравсе новости
Константин Генич
Константин Геничвсе новости