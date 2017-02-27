Константин Генич: С такой передачи Эрерры даже я бы забил! (видео)
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный финальному матчу за Кубок английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».
Напомним, игра между командами состоялась накануне и завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов». Дублем в этой встрече отметился 35-летний форварда «МЮ» Златан Ибрагимович, который и принес победу своей команде, а ассистировал ему полузащитник Андер Эррера.
«С такой передачи Эрерры даже я бы забил!!! Фантастический пас!», – написал Генич.
Zlatan Ibrahimovic second goal vs Southampton from fan view pic.twitter.com/mpZVNPCOXg #MUFC— Manchester United (@ManUtdUpdates_) 27 февраля 2017 г.
Матч
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)
Голы
Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович
Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)
Предупреждения:
Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция