Константин Генич: С такой передачи Эрерры даже я бы забил! (видео)

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный финальному матчу за Кубок английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

Напомним, игра между командами состоялась накануне и завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов». Дублем в этой встрече отметился 35-летний форварда «МЮ» Златан Ибрагимович, который и принес победу своей команде, а ассистировал ему полузащитник Андер Эррера.

«С такой передачи Эрерры даже я бы забил!!! Фантастический пас!», – написал Генич.

Zlatan Ibrahimovic second goal vs Southampton from fan view pic.twitter.com/mpZVNPCOXg #MUFC