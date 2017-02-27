РФПЛ разрешила провести матч «Урал» - «Амкар» в Екатеринбурге

РФПЛ разрешила провести матч 18-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Амкаром» 5 марта в Екатеринбурге, сообщает официальный твиттер екатеринбургского клуба.

Ранее поступала информация, что игра может быть перенесена в другой город в связи с плохим состоянием газона стадиона в Екатеринбурге.

«РФПЛ разрешила «Уралу» провести матч с «Амкаром» на стадионе в Екатеринбурге. Агрономы стадиона приложили огромные усилия для подготовки поля к возобновлению чемпионата России. Комиссия РФПЛ признала качество поля приемлемым для проведения матча «Урал» - «Амкар», - говорится в сообщении.

После 17 туров «Урал»занимает 13-е место в РФПЛ, «Амкар» с 27 баллами - шестой.