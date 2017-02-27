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Нобель Арустамян: У Наинголлана есть хоть одна слабая черта!? Идеальный футболист

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян высоко оценил игру в нынешнем сезоне полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана.

«У Наинголлана есть хоть одна слабая футбольная черта!? Идеальный футболист», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок столичного клуба провел во всех турнирах 37 матчей, забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи.

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