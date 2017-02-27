Феттель был быстрейшим в первую половину дня тестов в Барселоне
Пилот «Феррари»
Себастьян Феттель показал лучший результат по итогам первой половины первого
дня тестов в Барселоне.
29-летний немец проехал 62 круга и быстрейший из них – за 1 минуту 22,791 секунды.
Также больше 50 кругов на счету только финна Валттери Боттаса (79 кругов). Новый пилот «Мерседеса» проиграл Феттелю 0,378 секунды.
Третье время показал мексиканец Серхио Перес на «Форс Индии». Его результат уступил показателю лидера 0,918 секунды.
Отметим, что с трудностями столкнулись в «Ред Булле» и «Макларене». У австралийца Даниэла Риккардо возникли проблемы с датчиком, а испанец Фернандо Алонсо проехал только один круг из-за течи в масляной системе.
Барселона (Испания)
Формула-1
Тесты
1-й день
1. Себастьян Феттель
(Германия, «Феррари») – 1.22,791
2. Валттери Боттас
(Финляндия, «Мерседес») – +0,378
3. Серхио Перес
(Мексика, «Форс Индия») – +0,918