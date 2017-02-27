Определились все участники HCT Winter Championship 2017
Определились все участники турнира HCT Winter Championship 2017 по Hearthstone.
Европа: Pavel (Россия), ShtanUdachi (Россия), Neirea (Украина), Greensheep (Великобритания).
Америка: DocPwn (Канада), DrJikininki (США), Fr0zen (США), Tarei (США).
Азия: SamuelTsao (Тайвань), Yulsic (Гонконг), b787 (Япония), Palmblad (Южная Корея).
Китай: Lovelychook, Lvge, OmegaZero, WEXhope.
Финальные игры зимнего чемпионата пройдут с 23 по 26 марта на Багамских островах в гостиничном комплексе Melia Nassau. Призовой фонд турнира составит 250 000 долларов.
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