Василий Уткин: Боже мой, как мы живем без «Ромы»
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин поддержал своего коллегу Нобеля Арустамяна, который ранее высоко оценил игру «Ромы» под руководством Лучано Спаллетти, и выразил сожаление, что столичный клуб не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
Напомним, итальянский клуб проиграл по сумме двух матчей «Порту», который позже преодолел групповой этап и вышел в плей-офф турнира.
– Лига Чемпионов ну прямо неполна без них. Боже мой, как мы живем без «Ромы», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
Накануне римский клуб одержал уверенную победу над миланским «Интером» (3:1) в рамках 26-го тура Серии А. Сейчас команда Спаллетти занимает 2-е место в таблице чемпионата страны, уступая лидирующему «Ювентусу» 7 очков.
Матч
Голы
Наингголан 12 (0:1). Наингголан 56 (0:2). Икарди 81 (1:2). Перотти 85 (1:3 - пен.).
Состав
Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Брозович (Эдер, 55), Кандрева (Габриэл, 75), Перишич, Мариу (Банега, 80), Кондогбиа, Гальярдини, Медель, Икарди
Рома: Щесны, Жуан, Манолас, Бруно Перес (Вермален, 89), Рюдигер, Фасио, Де Росси (Паредес, 84), Наингголан, Салах (Перотти, 71), Строотман, Джеко
Предупреждения:
Перишич, 6; Мурильо, 83 - Де Росси, 40; Фасио, 83
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
26 февраля 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция