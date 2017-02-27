Василий Уткин: Боже мой, как мы живем без «Ромы»

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин поддержал своего коллегу Нобеля Арустамяна, который ранее высоко оценил игру «Ромы» под руководством Лучано Спаллетти, и выразил сожаление, что столичный клуб не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, итальянский клуб проиграл по сумме двух матчей «Порту», который позже преодолел групповой этап и вышел в плей-офф турнира.

– Лига Чемпионов ну прямо неполна без них. Боже мой, как мы живем без «Ромы», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Накануне римский клуб одержал уверенную победу над миланским «Интером» (3:1) в рамках 26-го тура Серии А. Сейчас команда Спаллетти занимает 2-е место в таблице чемпионата страны, уступая лидирующему «Ювентусу» 7 очков.