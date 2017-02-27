Мино Райола: Победа в Кубке лиги особенная из-за того, что Англия не верила в Ибрагимовича

Агент форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича Мино Райола высказался о первом титуле шведа в Англии.

«Он выиграл много трофеев, но и для меня победа в Кубке лиги особенная из-за того неверия, которое премьер-лига проявила к нему перед тем, как он пришел в «Манчестер Юнайтед».

Он легко мог подписать контракт на более выгодных условиях и уйти в другой клуб, но премьер-лига стала одним из вызовов для него. Мы решили: «Давай пойдем туда и докажем, что он может забивать в премьер-лиге».

У меня не было ни малейшего сомнения в том, что ему это по силам. Но многие в Англии сомневались», – приводит Goal.com слова Райолы.

Напомним, в финале Кубка лиги с «Саутгемптоном» (3:2) 35-летний швед забил два гола, в том числе – победный за три минуты до конца основного времени игры.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча