Мино Райола: Победа в Кубке лиги особенная из-за того, что Англия не верила в Ибрагимовича
Агент форварда «Манчестер
Юнайтед» Златана Ибрагимовича Мино Райола высказался о первом титуле шведа в
Англии.
«Он выиграл много трофеев, но и для меня победа в Кубке лиги особенная из-за того неверия, которое премьер-лига проявила к нему перед тем, как он пришел в «Манчестер Юнайтед».
Он легко мог подписать контракт на более выгодных условиях и уйти в другой клуб, но премьер-лига стала одним из вызовов для него. Мы решили: «Давай пойдем туда и докажем, что он может забивать в премьер-лиге».
У меня не было ни малейшего сомнения в том, что ему это по силам. Но многие в Англии сомневались», – приводит Goal.com слова Райолы.
Напомним, в финале Кубка лиги с «Саутгемптоном» (3:2) 35-летний швед забил два гола, в том числе – победный за три минуты до конца основного времени игры.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)
Голы
Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович
Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)
Предупреждения:
Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция