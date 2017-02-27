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Мино Райола: Победа в Кубке лиги особенная из-за того, что Англия не верила в Ибрагимовича

Источник:  Goal.comКомментарии

Агент форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича Мино Райола высказался о первом титуле шведа в Англии.

«Он выиграл много трофеев, но и для меня победа в Кубке лиги особенная из-за того неверия, которое премьер-лига проявила к нему перед тем, как он пришел в «Манчестер Юнайтед».

Он легко мог подписать контракт на более выгодных условиях и уйти в другой клуб, но премьер-лига стала одним из вызовов для него. Мы решили: «Давай пойдем туда и докажем, что он может забивать в премьер-лиге».

У меня не было ни малейшего сомнения в том, что ему это по силам. Но многие в Англии сомневались», – приводит Goal.com слова Райолы.

Напомним, в финале Кубка лиги с «Саутгемптоном» (3:2) 35-летний швед забил два гола, в том числе – победный за три минуты до конца основного времени игры.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон - 3:2 (2:1)

Голы

Ибрагимович 19 (1:0). Лингард 39 (2:0). Габбьядини 45 (2:1). Габбьядини 48 (2:2). Ибрагимович 87 (3:2).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Смоллинг, Погба, Мата (Кэррик, 46), Эррера, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Марсьяль (Феллайни, 89), Ибрагимович

Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Йошида, Соареш, Бертран, Ромеу, Рэдмонд, Уорд-Проуз, Дэвис (Родригес, 90), Тадич (Буфал, 77), Габбьядини (Лонг, 83)

Предупреждения:

Эррера, 24; Лингард, 41 - Ромеу, 18; Стивенс, 40; Рэдмонд, 56

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция

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