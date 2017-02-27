Хендерсон из-за травмы пропустит матч с «Лестером»
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон из-за травмы ноги не примет сегодня участия в гостевой встрече 26-го тура чемпионата Англии с «Лестером», сообщает Goal.
Полузащитник, вероятно, пропустит и следующую игру АПЛ с «Арсеналом», которая пройдет 4 марта.
В этом сезоне Хендерсон в 24 матчах национального первенства забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.
Матч
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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