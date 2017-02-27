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Хендерсон из-за травмы пропустит матч с «Лестером»

Источник:  Goal.comКомментарии

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон из-за травмы ноги не примет сегодня участия в гостевой встрече 26-го тура чемпионата Англии с «Лестером», сообщает Goal.

Полузащитник, вероятно, пропустит и следующую игру АПЛ с «Арсеналом», которая пройдет 4 марта.

В этом сезоне Хендерсон в 24 матчах национального первенства забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Матч

Лестер Сити - Ливерпуль

Место и дата

27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция



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