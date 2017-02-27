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Агуэро хочет перейти в «Реал»

Источник:  The SunКомментарии

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро твердо решил покинуть клуб по окончании сезона и перейти в «Реал», сообщает The Sun.

28-летний аргентинец потерял место в стартовом составе «горожан» после перехода в команду бразильца Габриэла Жезуса. Хотя травма 19-летнего новичка вернула Агуэро статус основного форварда, он не намерен оставаться на «Этихад Стэдиум» на следующий сезон.

Отметим, что контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2019 года. В этой связи «Реалу» придется предложить не менее 60 миллионов евро, чтобы убедить англичан расстаться с нападающим.

Добавим, что в нынешнем сезоне Агуэро забил 11 голов в 19 матчах премьер-лиги.

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