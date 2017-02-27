Кинэн, Эспозито и Ротенберг вошли в Международный совет «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» объявил о создании Международного координационного совета, а также о планах по развитию клуба.

Главной задачей на ближайшее время станет создание полноценной инфраструктуры клуба, которая превратит его в мощную хоккейную организацию, включающую в себя команды всех уровней пирамиды КХЛ: фарм-клуб в ВХЛ, молодежную команду в МХЛ, а также женскую в ЖХЛ.

Для координации этих усилий, а также с целью использования лучшего мирового опыта и создан Международный совет, в который вошли восемь человек.

Советниками по стратегическому развитию стали обладатель двух Кубков Стэнли и множества индивидуальных призов НХЛ Фил Эспозито и первый вице-президент ФХР, член правления и совета директоров КХЛ, совета директоров СКА Роман Ротенберг.

Советником по техническому развитию стал Майк Кинэн – единственный в мире тренер, приводивший свои команды к победам и в Кубке Стэнли, и в Кубке Гагарина.

Обладатель Кубка Стэнли-95 в составе «Нью-Джерси Дэвилз» Бобби Карпентер занял пост советника по подбору игроков.

Скотти Макферсон, имеющий за плечами многолетний опыт тренерской работы в NCAA и ECHL, а также деятельности в роли скаута и агента, назначен директором по глобальному развитию «Куньлунь Ред Стар».

Также в совет вошли действующие главные тренеры клубных команд: Владимир Юрзинов (первой), Александр Барков (молодежной) и Диджит Мерфи (женской).

Напомним, в свой первый сезон в КХЛ «Куньлунь Ред Стар» занял восьмое место в Восточной конференции и вышел в плей-офф.