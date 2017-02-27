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Хачанов уступил Баутисте-Агуту на старте турнира в Дубае

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом круге турнира в Дубае.

Счет встречи - 1:6, 6:7 (4:7).

Хачанов семь раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырех. У его соперника один эйс, две двойные ошибки и три брейка.

В следующем круге Баутиста-Агут встретится с победителем матча Флориан Майер (Германия) - Фернандо Вердаско (Испания).


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