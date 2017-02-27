Даниил Квят: Прошлый сезон заперт в сейф и поставлен под пароль

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о подготовке к новому сезону и целях, которые поставило руководство команды.

«То, что произошло в прошлом году, заперто в сейф и поставлено под пароль. Может, это меня изменило, но сейчас я фокусируюсь только на своей работе. Это не трудно.

Это была самая ответственная зима за всю мою карьеру. Тренировки начались очень рано, их было максимальное количество, и они получились очень интенсивными. И особенное внимание мы уделяли шее.

Руководитель команды Франц Тост назвал целью пятое место. Как команда, мы конечно же стремимся к этому. Нам нужно быть выше, чем в прошлом году, а в том сезоне мы стали седьмыми.

Я не знаю, насколько выше мы сможем быть, но цель, которую озвучил Франц, неплохая, это точно», – приводит Motorsport слова Квята.

Напомним, по ходу прошлого сезона руководство «Ред Булла» вернуло Квята в «Торо Россо». В итоге он набрал за чемпионат 25 очков и занял 14-е место в личном зачете.