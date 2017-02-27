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Антонио Конте: Фабрегас? Наша общая цель важнее отдельно взятого игрока

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Суонси» 26-м туре АПЛ (3:1) похвалил своих подопечных, а также высказался об игре полузащитника Сеска Фабрегаса, который перестал проходить в основу «синих».

«Суонси» играет очень, очень компактно. Вероятно, в этом матче было трудно находить свободное пространство между линиями. Я очень рад за Сеска. Но также я рад и за Неманью. Он отлично справился, выйдя на замену. Н'Голо играет просто фантастически. Именно поэтому мы лидируем в чемпионате – все мои футболисты играют очень и очень хорошо.

«В матче с «Суонси» я принял решение выпустить Сеска с первых минут, но не забыл, что Матич, как и Канте, проводит фантастический сезон. Мы должны продолжать в том же духе. Наша общая цель важнее отдельно взятого игрока», – сказал специалист, слова которого приводит официальный сайт «синих».

В следующем туре «Челси» проведет лондонское дерби на выезде с «Вест Хэмом». Игра состоится 6 марта и стартует в 23.00 мск.

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Матч

Челси - Суонси - 3:1 (1:1)

Голы

Фабрегас 19 (1:0). Льоренте 45 (1:1). Педро 72 (2:1). Коста 84 (3:1).

Состав

Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Канте, Фабрегас, Азар (Виллиан, 85), Мозес (Зума, 85), Педро (Матич, 76), Коста

Суонси: Фабиански, Моусон, Ольссон, Фернандес, Ноутон, Корк, Кэролл (Айю, 76), Фер, Сигурдссон, Роутледж (Нарсинг, 81), Льоренте

Предупреждения:

Луиз, 75 - Ноутон, 35; Ольссон, 36; Фер, 80

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

25 февраля 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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