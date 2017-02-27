Антонио Конте: Фабрегас? Наша общая цель важнее отдельно взятого игрока

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Суонси» 26-м туре АПЛ (3:1) похвалил своих подопечных, а также высказался об игре полузащитника Сеска Фабрегаса, который перестал проходить в основу «синих».

«Суонси» играет очень, очень компактно. Вероятно, в этом матче было трудно находить свободное пространство между линиями. Я очень рад за Сеска. Но также я рад и за Неманью. Он отлично справился, выйдя на замену. Н'Голо играет просто фантастически. Именно поэтому мы лидируем в чемпионате – все мои футболисты играют очень и очень хорошо.

«В матче с «Суонси» я принял решение выпустить Сеска с первых минут, но не забыл, что Матич, как и Канте, проводит фантастический сезон. Мы должны продолжать в том же духе. Наша общая цель важнее отдельно взятого игрока», – сказал специалист, слова которого приводит официальный сайт «синих».

В следующем туре «Челси» проведет лондонское дерби на выезде с «Вест Хэмом». Игра состоится 6 марта и стартует в 23.00 мск.

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