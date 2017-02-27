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Де Врей отверг предложение «Челси» ради перехода в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации издания Express, грядущим летом состав «Манчестер Юнайтед» пополнит защитник сборной Голландии Стефан Де Врей.

Отмечается, что игрок римского «Лацио» дал согласие на свой переезд в чемпионат Англии. Источник сообщает, что футболист отверг предложение «Челси» ради переезда на «Олд Траффорд».

В нынешнем сезоне 25-летний де Врей провел во всех турнирах 19 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Ttansfermarkt.de оценивает игрока римской команды в 20 млн евро, а его контракт с «Лацио» рассчитан до 2018 года.

Добавим, что «Юнайтед» планировал оформить переход защитника в зимнее трансферное окно, однако, переход так и не состоялся, поскольку защитник принял решение доиграть сезон в чемпионате Италии.

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