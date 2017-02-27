Гаджи Гаджиев: Матч в Екатеринбурге проблемой не станет

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался и проведении матча 18-го тура премьер-лиги с «Уралом» на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге.

«Проблемой это не станет. Тем более, синоптики обещают комфортную температуру. В прошлом году мы играли при значительном морозе», – приводит ТАСС слова Гаджиева.

Напомним, ранее из-за неудовлетворительного состояния газона в Екатеринбурге матч ¼ финала Кубка России «Урал» – «Краснодар», который запланирован на 28 февраля, был перенесен на поле «горожан».

В субботу пресс-служба «Урала» выступила с заявлением, в котором сообщила о том, что клуб приложит все усилия для подготовки поля «СКБ-Арены» к матчу с «Амкаром».

Матч «Урал» – «Амкар» пройдет 5 марта. Начало – 11:30 (мск).