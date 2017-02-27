Букмекеры не верят в назначение Хиддинка в «Лестер»
Главным кандидатом на пост главного тренера «Лестера», ставший вакантным после отставки Клаудио Раньери, по мнению букмекеров является Найджел Пирсон.
Он уже возглавлял «лис» в период с 2011 по 2015 годы, вывел команду в премьер-лигу и удержал ее там в сезоне-2014/15. Некоторые конторы принимают ставки на то, что Пирсон вернется в «Лестер», из расчета 2 к 1. На втором месте - бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон.
А вот голландец Гус Хиддинк, с которым также ведутся переговоры, букмекерами всерьез не рассматривается. Ставки на его назначение принимаются из расчета 7 к 1 и выше. Напомним, последним местом работы 70-летнего Хиддинка был «Челси», откуда он ушел прошлым летом.
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