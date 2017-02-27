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Команда КВН извинилась за номер про Dota 2

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Команда Высшей лиги КВН «Сборная ГУУ и МИСиС» извинилась за номер, в котором показала, как бы выглядела игра с комментариями Дмитрия Губерниева.

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