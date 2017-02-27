Команда КВН извинилась за номер про Dota 2

читайте также

Определились все участники HCT Winter Championship 2017 Определились все участники турнира HCT Winter Championship 2017 по Hearthstone.

Трансляция «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» вошла в топ-10 трансляций на Twitch Трансляция турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» на Twitch вошла в топ-10 трансляции, проходивших в этот день.

Flash Wolves стала победителем IEM World Championship Katowice 2017 Тайваньская команда Flash Wolves победила на турнире IEM World Championship Katowice 2017 по League of Legends.

Team Liquid стала чемпионом SL i-League StarSeries Season 3 Команда Team Liquid стала победителем третьего сезона турнира StarLadder i-League StarSeries по Dota 2.

Сергей Семак: Киберспортивные соревнования интересно смотреть Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от финала «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу между киберфутболистами «ЦСКА» и «Уфы».

Третий день турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» (видео) На YouTube-канале «Наш Футбол» появилась запись третьего дня турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Андрей «Timon» Гурьев: Победа была сложная, таких соперников нелегко пройти Киберфутболист ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев в интервью порталу «Чемпионат» прокомментировал свою победу на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Второй день турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» (видео) На YouTube-канале «Наш Футбол» появилась запись второго дня турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Киберфутболисты «Локомотива», «ЦСКА», «Оренбурга» и «Уфы» вышли в полуфинал «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» Определились полуфиналисты турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Исполнительный директор РФПЛ: Мы хотим, чтобы аудитория расширялась Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о близости аудитории киберспорта и большого футбола, о возможном турнире между киберфутболистами на футбольном поле и о денежном призе для победителя «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Определились четвертьфиналисты «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» По итогам групповой стадии определились четвертьфиналисты турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Первый день турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» (видео) На YouTube-канале «Наш Футбол» появилась запись первого дня турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Сергей «Kefir» Никифоров: Топ-8 будет удовлетворительным результатом, но хотелось бы сыграть в полуфинале Киберфутболист «Спартака» Сергей «Kefir» Никифоров в интервью порталу «Чемпионат» поделился мнением об организации «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу», а также оценил свои шансы на турнире.

«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу». Гид по турниру В этом материале мы рассказываем о турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу». Турнир пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе.

Вышел очередной выпуск лучших голов недели в FIFA 17 На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.

«Спартак» и ЦСКА попали в разные группы. Итоги жеребьевки «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» В уфимском развлекательном комплексе «Огни Уфы» состоялась жеребьевка группового этапа «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу-2017».

Виталий «V1lat» Волочай: Киевский «мейджор» делается «на отцепись», ибо главное сделать в СНГ Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай раскритиковал выбор места проведения The Kiev Major.

OG получила приглашение на The Manila Masters 2017 Команда OG получила прямое приглашение на турнир The Manila Masters 2017 по Dota 2.

«Ни в одной стране такого нет». Почему российский киберфутбол уникален Перед стартом турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» мы созвонились с руководителем Федерации киберфутбола и поговорили о дисциплине.