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«Арсенал» планирует усилиться защитником «ПСЖ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «ПСЖ» Левен Курзава может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

Согласно информации источника, на игрока столичного клуба претендует лондонский «Арсенал». Отмечается, что сумма трансфера может составить 17 млн фунтов, однако, переход футболиста будет зависеть от нахождения в клубе Арсена Венгра. Ранее сообщалось, что наставник «пушкарей» покинет команду по окончании текущего сезона.

На данный момент 24-летний француз провел во всех турнирах 21 матч, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 23 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2020 года.

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