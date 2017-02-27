Роман Репилов: Лох поздравил в инстаграме – «Роман, ты был лучшим в сезоне»

Победитель общего зачета Кубка мира 20-летний российский саночник Роман Репилов сегодня сразу после прилета из Германии дал интервью «Советскому спорту».

- Поздравляем, Роман! Грандиозный успех, или только начало великого пути?

- Скорее, второе. Особенно учитывая, что через год Олимпиада. Хорошо, что такой предолимпийский сезон получился.

- Теперь окончательно поверили в свои силы?

- Я в них и не сомневался.

- Феликс Лох, наконец, отдал вам должное, похлопал по плечу?

- Феликс поздравил, а затем в своем инстаграме выложил фото с награждения и подписал: «Поздравляю, Романа Репилова! Ты был лучшим на протяжении всего сезона и заслужил глобус. Ты – настоящий чемпион!»