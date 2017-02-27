Роман Репилов: Лох поздравил в инстаграме – «Роман, ты был лучшим в сезоне»
Победитель общего зачета Кубка мира 20-летний российский саночник Роман Репилов сегодня сразу после прилета из Германии дал интервью «Советскому спорту».
- Поздравляем, Роман! Грандиозный успех, или только начало великого пути?
- Скорее, второе. Особенно учитывая, что через год Олимпиада. Хорошо, что такой предолимпийский сезон получился.
- Теперь окончательно поверили в свои силы?
- Я в них и не сомневался.
- Феликс Лох, наконец, отдал вам должное, похлопал по плечу?
- Феликс поздравил, а затем в своем инстаграме выложил фото с награждения и подписал: «Поздравляю, Романа Репилова! Ты был лучшим на протяжении всего сезона и заслужил глобус. Ты – настоящий чемпион!»
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