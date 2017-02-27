«Витязь» – СКА. Коскинен – в воротах, Шипачев и Плотников вернулись в состав
Тренерский штаб СКА
определился с составом команды на четвертый матч серии плей-офф КХЛ против
«Витязя».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь
Шестеркин.
Первое звено:
Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Кетов;
Второе звено:
Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Зуб
- Зубарев, Широков - Прохоркин - Плотников;
Четвертое звено:
Рыков, Хохлачев - Коскиранта - Барабанов, Неколенко
Напомним, счет в серии 3-0 в пользу армейцев. Матч пройдет 27 февраля в Подольске и начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Витязь - СКА - 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)
Голы:
Коскиранта (Дацюк, Херсли), 3:46 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 4:18 (0:2). Широков (Кетов, Дацюк), 8:53 (0:3 - бол.). Коскиранта (Хохлачёв), 26:07 (0:4). Прохоркин (Яковлев, Плотников), 31:45 (0:5). Дадонов (Ковальчук), 39:59 (0:6 - бол.). Макеев (Горак, Афиногенов), 46:58 (1:6). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 59:30 (1:7 - бол.).
Место и дата
27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция