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«Витязь» – СКА. Коскинен – в воротах, Шипачев и Плотников вернулись в состав

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на четвертый матч серии плей-офф КХЛ против «Витязя».

В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Кетов;

Второе звено: Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Зуб - Зубарев, Широков - Прохоркин - Плотников;

Четвертое звено: Рыков, Хохлачев - Коскиранта - Барабанов, Неколенко

Напомним, счет в серии 3-0 в пользу армейцев. Матч пройдет 27 февраля в Подольске и начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Витязь - СКА - 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)

Голы:

Коскиранта (Дацюк, Херсли), 3:46 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 4:18 (0:2). Широков (Кетов, Дацюк), 8:53 (0:3 - бол.). Коскиранта (Хохлачёв), 26:07 (0:4). Прохоркин (Яковлев, Плотников), 31:45 (0:5). Дадонов (Ковальчук), 39:59 (0:6 - бол.). Макеев (Горак, Афиногенов), 46:58 (1:6). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 59:30 (1:7 - бол.).

Место и дата

27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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