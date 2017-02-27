Валерий Шанцев: Стадион к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде готов на 65%

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил, насколько далеко продвинулась работа по строительству в Нижнем Новгороде арены, на которой пройдут матчи чемпионата мира 2018 года.

«Стадион готов процентов на 65. Все бетонные работы выполнены, закончен монтаж металлических конструкций кровли», - цитирует Шанцева «Р-Спорт».

Кроме Нижнего Новгорода матчи чемпионата, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Нижегородская арена примет шесть игр турнира: четыре встречи группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.