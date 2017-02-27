Чалов продлил контракт с ЦСКА (фото)
Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, 18-летний форвард Федор Чалов продлил контракт со столичным клубом до 2020 года.
«Красно-синие продлили соглашение с воспитанником ДЮСШ ПФК ЦСКА Федором Чаловым. Нападающий подписал контракт, который будет действовать до окончания сезона-2019/20», – сообщается на официальном сайте российского клуба.
Федя Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2020 года! https://t.co/bEnHJRUHsl #мыЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/HinsoMz11u— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 27 февраля 2017 г.
Напомним, футболист провел за ЦСКА восемь официальных матчей во всех турнирах и забил один гол.
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