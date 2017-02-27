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Чалов продлил контракт с ЦСКА (фото)

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, 18-летний форвард Федор Чалов продлил контракт со столичным клубом до 2020 года.

«Красно-синие продлили соглашение с воспитанником ДЮСШ ПФК ЦСКА Федором Чаловым. Нападающий подписал контракт, который будет действовать до окончания сезона-2019/20», – сообщается на официальном сайте российского клуба. 

Напомним, футболист провел за ЦСКА восемь официальных матчей во всех турнирах и забил один гол.

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