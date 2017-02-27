«Урал» расторг контракт с нападающим Конате

«Урал» и нападающий Мохамед Конате расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщил ТАСС президент клуба Григорий Иванов.

Напомним, 19-летний ивуариец присоединился к команде из Екатеринбурга летом. В чемпионате России он провел всего четыре матча и результативными действиями не отметился.

«Самое главное для Конате сейчас играть. Поэтому мы поговорили с его агентом и приняли решение отпустить игрока, расстаемся без обид, по обоюдному согласию. Очень надеемся, что у него все получится в новой команде, он очень талантливый парень», - сказал Иванов.









