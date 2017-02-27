«Зенит» подписал американского защитника
«Зенит» подписал контракт с американским защитником Демонте Харпером. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте питерского клуба.
«Демонте Харпер может эффективно выступать на позициях первого и второго номеров. В текущем сезоне защитник провел все 17 матчей в составе «Калева» в Единой лиге ВТБ и стал лидером команды по результативности, набирая в среднем за игру 16,1 очка и совершая 5,9 передачи», - говорится в сообщении.
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