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«Зенит» подписал американского защитника

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

«Зенит» подписал контракт с американским защитником Демонте Харпером. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте питерского клуба.

«Демонте Харпер может эффективно выступать на позициях первого и второго номеров. В текущем сезоне защитник провел все 17 матчей в составе «Калева» в Единой лиге ВТБ и стал лидером команды по результативности, набирая в среднем за игру 16,1 очка и совершая 5,9 передачи», - говорится в сообщении.

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