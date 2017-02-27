«Томь» получила 200 миллионов рублей на погашение долгов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что «Томь» получила финансирование от «Газпром нефти» в размере 200 миллионов рублей для погашения долгов и не будет сниматься с розыгрыша РФПЛ.

Напомним, в конце прошлого года сибирская команда из-за финансовых проблем предложила всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января. У клуба имеются долги перед футболистами и персоналом.

«Деньги - 200 миллионов рублей - компанией «Газпром нефть» перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей. «Томь» будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола», - цитирует Жвачкина «Р-Спорт».

После 17 туров «Томь» занимает последнее, 16-е место в чемпионате России.