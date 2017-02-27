Профессор Индианского университета назвал киберспорт профессией будущего

Профессор Индианского университета в Блумингтоне Эдвард Кастронова назвал киберспорт профессией будущего.



Кастронова считает, что в будущем автоматизация лишит многих людей работы и они будут пытаться заработать в видеоиграх. Киберспорт станет аналогом казино, а игровые компании будут конвертировать виртуальную валюту в настоящую.



По его мнению, изоляция от общества и небольшие доходу станут основными минусами новой профессии.



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