Полузащитник ЦСКА Ефремов доиграет сезон в «Оренбурге»

Находящийся в аренде в «Оренбурге» полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов сообщил, что доиграет сезон в составе уральского клуба несмотря на то, что соглашение между командами предусматривало его досрочное возвращение в стан красно-синих.

Напомним, 21-летний Ефремов выступает за ЦСКА с зимы 2013 года. Летом 2016 года игрок был отдан в аренду в «Оренбург» до конца сезона-2016/17.

«Гончаренко со мной лично не общался. В моем контракте была опция досрочного возвращения в команду, но, насколько я знаю, тренерский штаб и руководство решили дать мне доиграть сезон в «Оренбурге». При этом соглашение не подразумевает первоочередного выкупа моего контракта, поэтому летом я должен буду вернуться в ЦСКА», - цитирует Ефремова ТАСС.

«Каждый футболист хочет играть в топ-клубе, а ЦСКА таким как раз является, я там провел два с половиной года, поэтому очень хочу вернуться и пробиться в состав столичной команды», - добавил он.

В этом сезоне Ефремов в 16 матчах чемпионата России забил один мяч.