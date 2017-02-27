Сразу два игрока «Наполи» могут перейти в «Арсенал»
Как сообщает Tuttomercatoweb, лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Согласно информации источника, представители «пушкарей» посетили домашний матч итальянской команды в Серии А против «Аталанты», которая завершилась победой гостей (2:0).
Отмечается, что скауты «Арсенала» довольны игрой футболиста сборной Италии в последних матчах, особенно это касается встречи с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, где Инсинье забил гол.
Также сообщается, что также представители английского клуба просматривали защитника «Наполи» Фаузи Гулама, на которого претендует мюнхенская «Бавария».
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