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Букмекеры отдают «Авангарду» небольшое преимущество в четвертом матче серии с «Адмиралом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу ¼ финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Адмиралом» и «Авангардом».

Победа дальневосточников в основное время оценивается коэффициентом 2,79, тогда как виктория омичей идет за 2,31.

За ничью букмекеры предлагают 3,87.

Игра во Владивостоке начнется во вторник в 12:30 мск.

В серии до четырех побед «Авангард» ведет со счетом 2:1.

Матч

Адмирал - Авангард

Место и дата

28 февраля 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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