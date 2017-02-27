Букмекеры отдают «Авангарду» небольшое преимущество в четвертом матче серии с «Адмиралом»
Букмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу ¼ финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Адмиралом» и «Авангардом».
Победа дальневосточников в основное время оценивается коэффициентом 2,79, тогда как виктория омичей идет за 2,31.
За ничью букмекеры предлагают 3,87.
Игра во Владивостоке начнется во вторник в 12:30 мск.
В серии до четырех побед «Авангард» ведет со счетом 2:1.
Матч
Место и дата
28 февраля 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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