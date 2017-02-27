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Даниил «Zeus» Тесленко: Скины на перчатки — моя задумка

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Игрок команды Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко в интервью сайту организации рассказал, что бы он изменил в Counter-Strike: Global Offensive.

«У меня нет мыслей по поводу того, что нужно что-то изменить, зато есть идеи, что можно добавить. К примеру, недавно Valve выпустили перчатки. Это моя задумка, я еще год назад общался с разработчиками и предложил им это сделать. Вторая моя затея  - граффити. Valve очень благодарны мне за эти идеи, жалко, конечно, что я с этого ничего не получаю.

У меня еще была мысль сделать на каждой базе у террористов и у контр-террористов флаг, как в Dota. Этот флаг с логотипом команды стоит в определенном месте, и при донате фанатов он поднимается вверх. К примеру, ты проигрываешь, фанаты хотят тебя поддержать, ты видишь как у тебя на базе начинает флаг подниматься вверх: они донатят и за счет этого тебя поддерживают. Естественно, размеру флага будет и предел. Также все и у соперника. Это придаст мотивацию и просто появится возможность прямо в live-режиме показать, что за тебя болеют. Я бы еще хотел, чтобы Valve добавили какое-то оружие. За последнее время они только экспериментировали с револьвером, которым мало кто пользуется. Поэтому, было бы интересно подумать над добавлением нового оружия».

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